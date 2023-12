La cantante Lucero negó que por ahora exista cualquier posibilidad de reconciliación con su ex Michel Kuri, y en entrevista con el programa Despierta América, puso un alto a estas especulaciones.

“No, yo estoy ahora bien así, soltera, estoy a gusto, no sé qué nos depara el destino. Lo que yo no entiendo es que con cada persona que saludo me inventan un romance”, expresó Lucero en el programa.

“Con José Ron tengo una amistad padrísima; lo mismo sucede con Manuel Mijares, es el papá de mis hijos, estamos cantando juntos, pero nada. A veces creo que es el querer empatar a alguien con alguien”, detalló la también actriz.