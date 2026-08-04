Lucero regresa con disco de mariachi

Resulta casi imposible imaginar la música de mariachi sin la voz y la esencia de Lucero, una artista que ha sabido convertir cada interpretación en un estandarte de orgullo mexicano. Su trayectoria ha trascendido fronteras, llevando con elegancia y pasión el folclor de su país a escenarios internacionales, en donde su presencia se convierte en símbolo de tradición y modernidad.

Con más de cuatro décadas de una exitosa carrera, no solo ha mantenido viva la música mexicana, sino que la ha renovado con tal frescura y autenticidad que llega a diversas generaciones. Por ello, con la fuerza y energía que siempre la han caracterizado, después de siete años sin lanzar un disco de estudio, Lucero regresa Conexión mexicana, un álbum de mariachi en el que refleja su esencia y madurez artística; y del que ya podemos disfrutar del primer sencillo, “Fuertes declaraciones”.

Celebración

Emocionada por este nuevo capítulo profesional, Lucero comparte cómo nació su vínculo con el mariachi en una fiesta en los años 90, sin imaginar que aquel instante marcaría el inicio de un sello distintivo en su carrera. Es por ello que guarda una especial conexión con este género, con el que, después de siete años sin lanzar un disco de estudio, da vida a un proyecto en un concierto íntimo, acompañada de mariachi y rodeada de su público. Un sentimiento que repetirá el 24 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con “Siempre contigo”, un show para celebrar 46 años de carrera.

Compuesto por 14 canciones, incluyendo tres covers y el resto temas inéditos, Conexión mexicana fusiona el sonido tradicional del mariachi con toques frescos y actuales, incluyendo un tumbado elegante. Quizá la mayor sorpresa es descubrir las colaboraciones, en la que une su voz a las de Majo Aguilar, Joss Favela y el inigualable sonido de Los Ángeles Azules; un material que se lanzará en febrero de 2027, pero del que iremos descubriendo algunos temas, como “Fuertes declaraciones”, que marca la pauta de un proyecto poderoso y femenino, en el que Lucero interpreta con más madurez que nunca letras intensas y emotivas.