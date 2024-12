Lucero y su hija Lucero Mijares compartieron la experiencia cantarle “Las mañanitas” a la Virgen de Guadalupe en la Basílica. El especial momento fue celebrado no solo por las cantantes sino por sus fans, quienes compararon las interpretaciones, sin embargo, el detalle más especial que hay en común es una prenda que ambas utilizaron.

Se trata de una hecha a mano que tiene grabado en la espalda la imagen de la Morenita con Juan Diego, esa prenda la utilizó la cantante hace 20 años, cuando estaba embarazada de Lucero Mijares; previo a que iniciara su interpretación aquel año, le pidió a la Virgen por su hijo mayor y por el que venía en camino,

“Resulta ser que esa prenda la usé yo para cantarle a nuestra Virgen de Guadalupe hace 20 años precisamente cuando estaba esperando a que ella naciera. Lucero nació dos meses después de cantarle y pedirle a la Virgen su bendición para mi hijo y ‘para el que está por venir’ (no sabíamos que sería niña). Así que digamos que, esta es la segunda vez que mi niña ‘usa’ esta prenda que ahora tiene un significado más especial aún. Me encantó y no quise dejar de compartirlo”, compartió la intérprete.

Lucero Mijares cantó “Te lo pido por favor”, tema compuesto por Juan Gabriel, su actuación se ganó buenos comentarios y elogios en redes sociales.