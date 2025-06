Lucero sigue viendo sus películas

Lucero fue una de las figuras más taquilleras del cine mexicano en la década de los 80, a tal grado de que las filas para entrar a ver algunos de sus trabajos como Escápate conmigo, Fiebre de amor y Coqueta daban la vuelta a la manzana.

En estas compartió créditos con Manuel Mijares, con quien llegó a casarse; Luis Miguel y Pedro Fernández, lo que la catapultó como una de las estrellas de la pantalla grande que combinaba con su actividad en televisión. Pero de pronto las telenovelas y la música la atraparon y se alejó, hasta hace dos décadas cuando tuvo una participación en Zapata, el sueño del héroe, al lado del también cantante Alejandro Fernández.

“La verdad es que (mis películas) no las tengo en videoteca, pero cuando las repiten en televisión me detengo a verlas y me doy cuenta que el tiempo pasa muy rápido”, dice entre risas.

“En los 80, en los 90, se hacían las cosas de una manera muy linda y se disfrutaba mucho y esas películas después de tantos años siguen llegando al corazón de muchas personas y, por ejemplo, estas niñas activísimas en redes se emocionan con esas películas, son historias tiernas y juveniles, es como cuando sacas fotos del baúl de recuerdos”, comenta.