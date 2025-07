Lucero tendrá estrella en Hollywood

Lucero quedará inmortalizada en el icónico bulevar de Hollywood en el año 2026. La mexicana está en la lista de las celebridades que tendrán su estrella en este lugar. La famosa celebró que la noticia haya sido anunciada por su paisano Eugenio Derbez.

La cantante agradeció al público que la ha seguido durante su larga y prolífica carrera que pasa actualmente un momento de esplendor. “¡No lo puedo creer! ¡Estoy feliz, emocionada y profundamente agradecida! Recibir mi Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood es un honor que llega a mi carrera en un momento muy hermoso y que comparto con todo mi adorado público… ¡Gracias por tanto amor durante tantos años! Este reconocimiento es también de todos ustedes, mi gente linda”, se lee.

Hace unos días Lucero ofreció un concierto junto a sus colegas Yuri, Emmanuel y Mijares, además está de estreno con la cinta Nuestros tiempos, y tuvo una aplaudida participación en el programa Juego de voces, donde compartió cámara no solo con su exesposo, sino con su hija, la también cantante Lucero Mijares.

¿Qué famosos se sumarán en 2026?

La Cámara de Comercio del célebre barrio de Los Ángeles dio a conocer a las 35 personalidades, entre las que figuran actores, directores y cantantes como Miley Cyrus, los nominados al Óscar Demi Moore y Timothée Chalamet o la leyenda del baloncesto estadounidense Shaquille O’Neal y Sarah Michelle Gellar (Scooby Doo o Buffy, the Vampire Slayer).

Junto a Moore (The Substance) y Chalamet (Dune) figuran otros grandes nombres de la categoría de cine, como la canadiense Rachel McAdams (Mean girls) o Rami Malek, quien encarnó en 2018 al mítico Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. También recibirán su reconocimiento la británica Emily Blunt y Stanley Tucci, ambos compañeros de reparto en la aclamada película The devil wears Prada, así como el italiano Franco Nero, famoso protagonista de Django (1966).

Otras estrellas internacionales consagrarán hitos en el emblemático Paseo, entre ellas Deepika Padukone, la primera actriz de Bollywood cuyo nombre quedará impreso en una estrella en Hollywood. En el apartado televisivo destacó el famoso chef Gordon Ramsay, recurrente en programas de telerrealidad estadounidenses como Pesadilla en la cocina o Master Chef, así como los presentadores Robin Roberts y George Stephanopoulos.

Junto a Miley Cyrus, actriz y cantante de éxitos como “Wrecking ball”, en el apartado de música también obtendrán su estrella el grupo mexicano Intocable, The Clark Sisters, Josh Groban y Lyle Lovett.