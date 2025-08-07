Lucero y Barraza arman su “pancho”

Lucero y Pancho Barraza fusionaron sus voces en el tema “Todo o nada”, composición del “poeta del amor”, que ya está disponible en todas las plataformas y, a solo diez días de haber sido lanzado, el tema ya suma más de 7 millones de reproducciones.

“Antes que nada, de todo corazón gracias, Lucero, por haber aceptado hacer este dueto conmigo, es un disco muy importante para mí, de mi 35 aniversario. Que te hayas emocionado sin escuchar la canción y después me dijeras que te encantó, me volvió loco; estoy para servirte y para lo que gustes”, le dijo el cantautor a Lucero.

Lucero, también emocionada y sonriente, recordó que cuando el cantante la invitó a ser parte de esta canción se sintió parte de México. “Al final del día, poder cantar juntos por primera vez este tema, con esta fuerza y garra, con este sentimiento, me emociona mucho; además, el disco que estás por sacar es espectacular”, respondió.