Lucero y Majo Aguilar unen sus voces en “El ojo alegre”, una canción que alerta, con humor y versos de música mexicana, sobre los hombres que intentan conquistar a varias mujeres al mismo tiempo. El tema forma parte del próximo álbum de Lucero, Conexión mexicana, y ya está disponible en plataformas digitales.

Durante una entrevista en Despierta de N+, Lucero presentó el lanzamiento como una canción para cantar, bailar y dedicar. “Ya de aquí en adelante necesitamos que todo el mundo la oiga, se la aprenda, la dedique”, dice la intérprete ante la conductora y el equipo del programa.

Aguilar coincide en que la letra tiene un mensaje reconocible para muchas personas. “Yo solo espero que todos, desafortunadamente todas y todos, hemos tenido un ojo alegre en la vida”, comenta la cantante, quien grabó el dueto con Lucero.

Dos voces distintas

La colaboración reúne a dos intérpretes de generaciones distintas dentro de la música mexicana. Lucero sostiene que el tema funciona como un consejo de mujeres para mujeres y lanza una advertencia a quienes se identifican con la historia: “No le hagan caso, muchachas, a los ojo alegre”.

“El ojo alegre” retrata a un conquistador que no deja “ni una para comadre” La canción construye el retrato de un hombre que promete serenatas, flores, mensajes y hasta objetos familiares para conquistar a varias mujeres. La protagonista descubre que esas atenciones se repiten con otras y lo señala como alguien que “anda pecando de enamorado”.

El coro describe al personaje como “tan descarado” y “tan resbaloso”. También plantea que baila “con la rubia y la morena” porque para él ninguna mujer es ajena. El tono del tema se aleja de la balada de despecho y opta por la burla colectiva.

En otra parte de la letra, las voces reclaman: “Nos valen madre todos tus trucos”. El mensaje se dirige contra las tácticas del personaje, quien intenta conquistar con frases ensayadas y promesas que, según la canción, ya no convencen a las mujeres.

Lucero define la pieza como “un desmadre” por la libertad con la que aborda el tema. La cantante también bromeó con el equipo de N+ al decir que “a todos nos ha tocado uno como Anselmo”, en referencia a uno de los conductores presentes durante la entrevista.