Lucha de Sasha permanecerá

Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol volvieron a manifestarse en contra de la serie inspirada en la historia de Timbiriche, al considerar que la producción desaprovechó el legado musical de la agrupación para centrarse en un episodio doloroso que, aseguran, fue abordado de manera irresponsable.

A través de un nuevo comunicado, los seis integrantes originales cuestionaron la manera en que se llevó a la pantalla la historia del grupo juvenil que marcó a varias generaciones en las décadas de 1980 y 1990; su principal inconformidad tiene que ver con el tratamiento de los acontecimientos relacionados con el abuso sexual que sufrió Sasha Sokol cuando era menor de edad por parte del productor musical Luis de Llano.

Posicionamiento

“La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche”, sentenciaron los artistas, quienes reprocharon que la producción dejara de lado la música, los recuerdos y las experiencias que construyeron durante su trayectoria para concentrarse en un episodio que consideran profundamente doloroso.

En el texto reconocieron que las historias incómodas también deben contarse, pero cuestionaron la forma en que se presentan, particularmente cuando se trata de situaciones de abuso infantil. “No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan”, expresaron.

Los músicos también señalaron que convertir una experiencia de abuso en entretenimiento televisivo no necesariamente contribuye a prevenir este tipo de violencia y, por el contrario, puede revictimizar a quienes la han sufrido.

Gravedad del problema

En ese sentido, destacaron la importancia de que exista sensibilidad al abordar estos temas, especialmente en un país como México, donde los casos de abuso infantil representan una problemática grave. “Dentro de poco no se hablará de la serie. Pero estamos convencidos que permanecerá el recuerdo de quien alzó la voz, la conversación que eso generó, de cómo su lucha llegó hasta la Suprema Corte abriendo un nuevo camino de justicia para otras víctimas. Eso sí es algo que trasciende. Eso sí es algo que vale la pena recordar y reconocer”, se lee.

Los seis integrantes también agradecieron las muestras de solidaridad que recibieron del público y consideraron que la conversación generada alrededor de la serie permitió reconocer la importancia de escuchar a las víctimas. Asimismo, recordaron que la lucha de Sasha Sokol llegó hasta la Suprema Corte, abriendo un camino de justicia para otras personas que han vivido situaciones similares. Aunque anticiparon que con el tiempo se olvidará la producción televisiva, aseguraron que permanecerá el recuerdo de quienes alzaron la voz y de la conversación social que se generó a partir de su caso.

Los artistas agradecieron el cariño que el público ha mantenido hacia ellos y su música durante décadas, adelantaron que en 2027 celebrarán los 45 años de Timbiriche.