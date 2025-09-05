Lucha de Sasha protege a víctimas

Sasha Sokol celebró la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que las víctimas de abuso sexual infantil pueden reclamar indemnizaciones sin límite de tiempo.

La resolución, hecha obligatoria para jueces y tribunales a partir del 1 de septiembre de 2025, marca un precedente en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Derecho

La Primera Sala de la SCJN emitió dos tesis de jurisprudencia que redefinen los alcances de la justicia en casos de violencia sexual contra menores de edad. La primera, identificada como tesis 200/2025, establece que las relaciones impropias entre adultos y personas menores de edad constituyen violencia sexual y, por lo tanto, son un hecho ilícito. La segunda, la tesis 201/2025, determina que el derecho de las víctimas a exigir indemnización es imprescriptible.