Lucha por mantener sobriedad

Miley Cyrus atraviesa un proceso de revisión profunda gracias a uno de los personajes más queridos de la televisión, Hannah Montana, del cual asegura que corresponde a uno de los periodos más determinantes de su vida.

En una conversación con Variety, la artista no solo abordó el impacto cultural de la serie. Además, se abrió sobre aspectos personales que marcaron su transición fuera del fenómeno juvenil.

En ese contexto, Cyrus reconoció su compleja relación con el alcohol, señalando que “pasé por momentos donde el alcohol se volvió un problema, durante años viví bajo un ritmo intenso y era incapaz de encontrar el equilibrio”, explicó.

Según relató en la entrevista, su camino hacia la sobriedad ha sido irregular, con avances y recaídas, pero clave para reconstruir su bienestar. Esta etapa, aseguró, le permitió observar su vida “desde una perspectiva más clara”, influyendo directamente en su presente artístico.

En paralelo, el especial por el aniversario de la famosa serie, que se estrenará el 24 de marzo, funcionará como un ejercicio de reconciliación. “Estoy trabajando con mi pasado”, afirma.