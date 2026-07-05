Lucía le responde a Angélica María

Lucía Méndez se defendió y no se quedó callada ante la declaración que Angélica María hizo hace tiempo en una entrevista donde la señaló como culpable de que la vetaran en Televisa.

Méndez explotó contra la madre de Angélica Vale, y aclaró que ella no tuvo nada que ver con esa decisión que en su momento tomó Emilio Azcárraga Milmo, su expareja. Para Angélica María, de 81 años, Méndez fue quien estuvo detrás de la decisión de Emilio Azcárraga de vetarla de la empresa en la que era una de sus figuras más importantes, en la década de los 80. “Yo creo que Lucía, seguramente, pobrecita, obviamente, estaba empezando su carrera, estaba muy bella, quería tener mi lugar y lógico, es lógico... era un novio pudiente, me costó como cuatro o cinco años volver a Televisa”, dijo en aquel momento.

En una charla con Yordi Rosado, la también actriz le echó esa culpa a su entonces esposo Raúl Vale, pues habría sido él quien hizo enojar al “Tigre” Azcárraga” por conflictos de negocios.

Explota contra la “Novia de America”

Lucía Méndez, de 71 años, negó que ella haya influido en la decisión de Emilio Azcárraga de vetar a Angélica María de Televisa, que en aquel entonces era la gran estrella de la empresa.

Méndez, en una entrevista con De primera mano, puntualizó que nunca quiso ocupar el lugar de nadie, ni el de Angélica, quien dice, era una de generación diferente a la de ella, y ni siquiera coincidían en el género de música que cantaban. “Yo no tenía por qué ocupar su lugar. En primer lugar, Angélica es una generación diferente a la mía. Ella es del rock y yo soy del pop”, expresó.

Para la protagonista de Colorina, Angélica buscó un culpable y le puso su rostro, algo que jamás habría hecho, pues afirmó que es un karma con el que no hubiera podido cargar. “Yo creo que cuando se sintió derrotada Angélica, buscó una cara culpable, buscó en mi que yo era la culpable de que la hubieran vetado, nunca en la vida yo cargaría con un karma de ese tamaño”, afirmó.

De igual forma, asegura que nunca se ha metido en la vida sentimental de Angélica María ni con quien anda, ni de los novios que pudo haber tenido. “Está mintiendo; ya esta noticia está en Italia, Rusia, en todos lados”, señaló.

El abogado de Lucía le dijo que lo que quiere Angélica es polémica. “Me molesta que a mí me esté lastimando Angélica de esta manera porque sí es un daño moral”, aseveró enojada.