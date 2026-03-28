Lucía Méndez canta para sanar

La actriz Lucía Méndez no piensa en el pasado ni el futuro. Reconoce que la muerte de Pedro Torres, su exesposo y padre de su hijo, el pasado 30 de enero, la cimbró en todos los sentidos. “Después de su pérdida aprendí a vivir el presente: aquí y ahora”, afirma en entrevista.

La artista dice que encuentra consuelo al pensar que quien fuera su pareja por ocho años ya no sufre por los problemas de salud que enfrentaba el productor, relacionados con la esclerosis lateral amiotrófica. “Creo que Pedro está descansando, y eso es lo importante. Dios ha sido fundamental en mi vida”, dice Lucía con tranquilidad.

En medio de este proceso personal, continúa activa en su carrera musical. Recientemente unió su voz a la de Alicia Villarreal en el tema “Culpable o inocente”, que Lucía estrenó en 1982, en su disco Cerca de ti, bajo la producción de Camilo Sesto. También se prepara para integrarse al concepto Grandiosas, invitada por el productor Hugo Mejuto.

“Ahora viene Grandiosas. Hugo tenía muchos años, mínimo 10, buscando que estuviera con él en este proyecto, pero no se daba”, contó.

En la conquista de nuevos públicos

La protagonista de telenovelas como Tú o nadie y El extraño retorno de Diana Salazar agradece que su carrera musical se mantiene vigente y busca conectar con nuevas generaciones a través de nuevas propuestas. “Mi vida musical siempre ha estado bien cimentada. La gente sigue mi música y las nuevas generaciones están buscando nostalgia, son muy sensibles”, señala.

En esa búsqueda por renovarse, explica, apuesta por una evolución en su estilo, incorporando elementos del regional mexicano. “Estoy mostrando mi versión medio grupera, con un toque moderno de regional mexicano. Me ha gustado mucho este cambio, es más actual, más cercano a la gente joven”, comenta la también cantante, a quien se le ha visto en dos temporadas del reality show Siempre reinas.

El espectáculo Grandiosas se presentará el 27 de junio en la Arena Ciudad de México, con la participación de Lucía Méndez, Alicia Villarreal, Filippa Giordano, Ana Cirré, Ángela Carrasco y Laura León.

“Me llevo muy bien con todas, pero con Alicia he convivido más últimamente”, detalla.