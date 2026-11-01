Lucía Méndez cuenta experiencias

En el podcast El grito de la Llorona, Lucía Méndez contó que en el rodaje de Más negro que la noche estuvo acompañado de situaciones que tanto ella como otras integrantes del elenco y miembros del equipo técnico consideraron difíciles de explicar.

Entre los acontecimientos que más la impresionaron estuvieron la aparición de sombras, ruidos extraños y una nube que parecía permanecer sobre la casa donde se desarrollaba la historia. Méndez reconoció que no es aficionada a las películas de terror y que incluso evita volver a ver algunas de sus producciones más oscuras, aseguró que no se arrepiente de haber participado en una de las cintas más representativas del género en México.

Explicó que las situaciones extrañas comenzaron a presentarse a la mitad de las grabaciones de Más negro que la noche. Una de las primeras experiencias que recordó estuvo relacionada con una nube que parecía estar suspendida sobre la casona donde filmaban. Recordó que tanto ella como sus compañeras llegaron a presenciar estos acontecimientos y terminaron el rodaje asustados.