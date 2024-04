Lucía Méndez habla de Juan Gabriel

Han pasado casi ocho años desde la muerte de una de las figuras más grandes de la música mexicana, la del llamado “Divo de Juárez”, Juan Gabriel; sin embargo, las especulaciones y teorías de conspiración que aseguran que el cantante sigue vivo han cobrado más fuerza que nunca.

El primero en asegurar que Juanga, como era llamado de cariño, no murió aquel 28 de agosto del 2016, fue su amigo y manager Joaquín Muñoz; incluso, en varias ocasiones ha sostenido que este vive en Morelos, escondido del ojo público.

Ahora, es Lucía Méndez quien se ha sumado a la idea de que el intérprete de “Amor eterno” vive, y no solo eso, sino que reveló que pudo comunicarse con él a través de una llamada telefónica. Fue la propia Méndez quien, en uno de los episodios del programa Siempre reinas, confesó haber hablado con Juan Gabriel, o al menos eso le contó a su compañera Olivia Collins. “Esta mañana, mi teléfono sonó y cuando respondí, escuché ‘¡hola, mija!’... Era Juan Gabriel”, dijo.

Ante la incredulidad de Collins, la también cantante explicó que la idea no sería tan descabellada, pues cree que hay algunas irregularidades entorno al fallecimiento, como el tiempo que tardaron en entregar los restos del compositor, ya que no coinciden. “Cuando estás en Estados Unidos y alguien se muere, tardan hasta 15 días en que te entreguen el cadáver, y a los tres días él ya estaba en la cajita en Bellas Artes”, explicó.

Asimismo, confesó que tras escuchar la voz de Juanga se quedó completamente en shock, y aunque al principio no quería creerlo, supo al instante que se trataba de él. Las palabras de Lucía desataron una ola de críticas y burlas por parte de los usuarios de redes sociales, quienes no solo no le creyeron, sino que consideraron de muy mal gusto que utilice el nombre del legendario artista.

“Ya perdimos a la Méndez”. “Ahora sí se pasó mi tía”. “Esta mujer no sabe cómo llamar la atención”. “Es una broma de muy mal gusto”. “Se llama inteligencia artificial”. “Lucía está perdiendo la cordura y la vergüenza”. “Lo que es no saber qué hacer con tal de jalar atención”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.