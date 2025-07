Lucía Méndez no dejará que la difamen

Lucia Méndez informó que no permitirá que la difamen con mentiras que la afectan a ella y a su familia, por lo que demandará a la revista TVNotas luego de que en su reciente edición publicaron que necesita oxígeno debido a que estuvo hospitalizada no por covid-19, como se dijo, sino por un hongo que la infecto debido a los cigarros de marihuana que fumaba.

“Esta revista ha tratado de lastimar a mucha gente, mintiendo, y yo estoy lista para demandar junto con mi abogada Daniela Lucio. No voy a permitir que me falten al respeto de esa manera, no me voy a quedar cruzada de brazos, lo hago por mi hijo Pedro Antonio y por mis nietas”, expresó la cantante y actriz, quien condenó la publicación que se hizo sobre ella.

Lucía agregó que la demanda se hará para esclarecer y exponer las mentiras infundadas que la revista hizo en su contra, por lo que alista su expediente médico completo, que aportara como prueba irrefutable de que la publicación miente.

Por lo pronto, su neumólogo, el doctor Mondragón Guerreros, y su cardiólogo, el doctor Jesús Enrique Barrios Baqueiro, ya han hecho declaraciones públicas y presentado documentos que la respaldan.