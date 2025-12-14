Lucía Méndez, triste por Pedro Torres

Lucía Méndez reconoce que el amor de su vida es el productor Pedro Torres, quien no pasa por un buen momento de salud, algo que la agobia y la tiene preocupada; la actriz piensa en lo volátil de la existencia porque este 2025 ella superó un delicado problema de salud que la hizo pensar en la muerte.

La estrella de 70 años tuvo un romance con Pedro en 1988, tuvieron un hijo llamado Pedro Antonio Torres, quien ha seguido los pasos de su padre, y que actualmente también la está pasando mal por el estado de salud del productor.

Aunque Lucía y Pedro se separaron en 1996, su relación siguió siendo buena y cercana; Torres es además papá de dos hijas más y actualmente comparte su vida con la empresaria Saddy Abaunza.

Desde hace meses circula la versión de que el productor Pedro Torres padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y aunque él no ha dado una versión oficial de su estado de salud, su expareja y madre de su hijo, Lucía Méndez, habló al respecto.

Reconoció que atraviesan por una etapa difícil, pero sin perder la esperanza. “Estamos en una etapa muy difícil Pedro Antonio y yo por toda la situación de su papá”, dijo en entrevista con De primera mano.

Lucía admitió que su hijo vive una etapa sensible y especial, en la que está siendo reconocido por su trabajo, y al mismo tiempo está preocupado por el estado de salud de su padre. Visiblemente sensible, Lucía aclaró que Pedro Torres está luchando por vivir y que no está tan mal como se dice, sin embargo, admitió que ella ha llorado mucho, pues se trata del amor de su vida.

“Está estable, no precisamente está como piensa la gente, pero sí es muy doloroso para mí, he llorado enormemente porque es un hombre que marcó mi vida, es el amor de mi vida, es el padre de mi hijo y te sientes muy triste de ver que es un hombre que ama la vida”, expresó.

Méndez aplaudió el talento y la trayectoria del padre de su hijo, a quien considera todo un ejemplo y un gran padre: “Es un gran ejemplo, es inolvidable; estoy pasando por un momento difícil de ver a mi hijo así y de saber que la vida se te va y que a veces no la valoras y piensas que va a ser eterno y no es cierto”.

Aunque Lucía Méndez en Navidad suele salir de viaje, en esta ocasión planea pasarla con su ex Pedro Torres y su familia. “Pedro es un hombre maravilloso que por eso me enamoré de él y sé, Pedro, que Dios está contigo”, dijo a manera de mensaje dedicado al productor.

Pedro Torres, originario de Saltillo, México, inició su carrera en los años 70 tras egresar de la London International Film School, se enfocó en publicidad y videos musicales con estrellas como Luis Miguel, Lucía Méndez, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Emmanuel.

Transformó la televisión mexicana al introducir el primer reality show, Big Brother, en 2002, que se transmitió hasta 2015 y generó audiencias récord superiores a 20 millones de espectadores.