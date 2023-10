Para la directora Lucía Puenzo el cine es una herramienta de denuncia, pero también de enfoque. La creadora argentina ha aprendido con sus películas a reforzar su labor de denuncia ante las injusticias y las problemáticas sociales.

Con títulos como El niño pez, Señorita 89 y La caída ha señalado temas como la migración, los estereotipos de belleza y los abusos sexuales. En esta última cinta, estrenada en 2022 y protagonizada por la mexicana Karla Souza, habla específicamente del abuso ejercido por un entrenador a una nadadora profesional; estuvo nominada a mejor película en los premios Ariel y movilizó a la Federación Mexicana de Natación, quien según contó la actriz, comenzó a enviar amenazas por exhibir un tema de la vida real que no había sido expuesto.

“Es increíble lo que ocurrió con ‘La caída’ a todo nivel, fue muy conmovedor desde el comienzo que tantas nadadoras se acercarán con nosotros, que nos pudieran contar su historia, mujeres y hombres, muchos nadadores hombres, que tantos jueces se sumarán a la película, tantos periodistas, tantas albercas que nos abrieron las puertas aún a costa de meterse con situaciones y gente de mucho poder y todo lo qué pasó después de la película, ha hecho grandes cambios y para mí es un y orgullo absoluto”, dijo Puenzo en entrevista.

Consciente de que este sigue siendo un problema latente en distintos rubros del deporte, como el caso de la jugadora de futbol Jenni Hermoso, que actualmente está en un proceso legal por abuso sexual y coacciones contra Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, la cineasta rescata que, películas como esta y evidencias televisivas como el caso de Hermoso contribuyan en beneficio de las víctimas. “Creo que hoy es otro mundo, que el mundo está cambiando y que películas como esta y blindar a las víctimas y hacer que se sientan acompañadas es muy importante”, señaló.

Mira hacia el futuro

Además de estas producciones la también guionista acaba de estrenar en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián su nueva cinta Los impactados, en la que habla del inexplorado tema de la gente que sobrevive al impacto de un rayo. “La verdad que en los últimos años con ‘La caída’ primero y después con ‘Los impactándos’ le hice espacio al cine en mi vida gracias a la fuerza que me dan los productores de las series para abrir lugar en las agendas y poder hacer cine porque si no las series se comen todo y el riesgo es no filmar más cine y esa es mi primera alegría, estar haciendo películas”, expresó.

Esta película es muy personal, según dijo, porque también lleva consigo un mensaje feminista con una protagonista joven mujer que se está reinventando después haber tenido un accidente con un relámpago. “Tanto esta como ‘La caída’ tienen mucho que ver las protagonistas de mis películas, unas con otras desde la posición de una mujer que se reinventa. La verdad es que todos mis proyectos son políticos”.

Finalmente, durante este año filmó la serie Futuro desierto, que aún no tiene fecha de estreno, pero que ha estado trabajando por años después de que muchas productoras le negaron el apoyo por tratarse de una historia basada en la Inteligencia Artificial (IA). “Trabajando con científicos veníamos muy encaminados cuando nos dieron luz verde para hacer la serie y el tema explotó en todo el mundo, con todo lo del Chat GPT y cosas relacionadas que se masificaron, ahora sí las plataformas me dicen que es un tema masivo, pero hace tres años me decían eso no le interesa a nadie, que era de nicho y yo recuerdo que les decía ‘esto va a explotar, esto es el tema del futuro próximo’ y bueno ahora ya está”, recordó.