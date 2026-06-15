Luciano Daniel renace con bolero glam

Había éxito, estabilidad económica y un proyecto que “ya caminaba solo”, pero Luciano Daniel decidió cambiar el rumbo. El músico, conocido por formar parte de Daniel, Me Estás Matando, inicia una nueva etapa solista con “Te lo advertí”, un tema donde conserva el romanticismo del bolero glam, pero desde un lugar más íntimo y melancólico.

“Siempre dije que cuando dejara de estar contento con mi trabajo lo iba a dejar. Tuvimos que tirar el proyecto anterior a la basura. No fue una decisión sencilla tener un proyecto que estaba en su máximo esplendor, con el que llenamos dos Auditorios Nacionales y teníamos estabilidad económica. Hubiera sido muy fácil seguir porque era muy cómodo”, confesó.

Ahora, Luciano apuesta por una nueva versión de sí mismo. “Definamos a Luciano Daniel como la reencarnación del romance y la continuación explícita del bolero glam”, aseguró.

Su sonido mantiene la esencia romántica, pero incorpora nuevos elementos como coros femeninos y una estética más nostálgica.

Inspiraciones

Entre sus grandes influencias —además de su abuela, la célebre María Victoria— está José José, a quien considera “mi máximo en la vida”, además de Marco Antonio Solís, Julio Iglesias, Jeanette, Los Panchos y Kokín.

La parte visual también es clave. Inspirado en Los Caballeros del Zodiaco, Luciano encontró un universo conectado con su música. “Es una caricatura completamente dramática, melancólica y cursi. Los personajes lloran todo el tiempo y la música tiene mucho que ver con lo que estoy tratando de hacer”, dijo.