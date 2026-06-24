Lucila Mariscal tema a la soledad

La actriz Lucila Mariscal niega haberse encontrado en una situación límite, misma que, presuntamente, la habría llevado a tomar la decisión de dejar el departamento que rentaba para mudarse a La Casa del Actor, institución de asistencia privada, dependencia de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Si la actriz de La Carabina de Ambrosio se mudó a la Casa del Actor, fue por miedo a estar sola y no porque se enfrentase de una cuestión económica, como se ha especulado pues, mientras era entrevistada, negó que la residencia donde se encuentra actualmente se trata de una casa de descanso para adultos mayores. “No, no. No es una casa de retiro, es la Casa del Actor, me sentí solita y me dio miedo”, contó a los medios de comunicación.

Incidentes

Eso no fue todo, Mariscal compartió que, poco antes de dejar el departamento que rentaba, se cayó en tres ocasiones distintas y, fue en una de ellas, lo que la llevó a decidirse a trasladarse a La Casa del Actor pues, tras el accidente, fue asistida solo hasta que sus vecinos intuyeron que algo podía estar sucediendo. “Me caí tres veces en mi departamento: en una ocasión, incluso, todos los vecinos fueron y abrieron la puerta como pudieron, hablaron a la ambulancia, ay no, no... fue horrible y me empezó a dar mucho miedo”, relató.

Fue, en ese entonces, que la actual directora general de la ANDA, Yucita Furlong, quien la exhortó para que ingresara a la residencia, debido a que, dejar el departamento donde vivía no suponía ningún problema mayor, ya que no era propiedad suya, sino que se encontraba rentando la vivienda.

Aunque Mariscal aún tiene familia, como es el caso de su nieto Andrei, la forma tan independiente con la que ha vivido desde su juventud la ha ayudado a desarrollar desapego. “A mi nieto le dio cáncer, no se podía hacer cargo de su abuelita, él vivía conmigo, hasta que él conoció una persona y se enamoró y se fue y, hasta la fecha, yo soy muy fuerte, desde niña. Me abandonó mi padre, no supe lo que era un padre nunca, le tenía miedo yo a los hombres”, se sinceró.

“(Se vive bien) a gusto, con compañeros, todos somos diferentes, es muy difícil encontrar similitud para poderse tratar”, expresó.