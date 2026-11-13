Lucio Usobiaga gana el Nobel de la cocina

El modelo de agricultura regenerativa y rescate territorial en México continúa cosechando reconocimientos internacionales.

Durante la undécima edición del prestigioso Basque Culinary World Prize —conocido coloquialmente como el “Nobel de la cocina”—, el emprendedor y ambientalista mexicano Lucio Usobiaga fue proclamado ganador del galardón de este año.

El anuncio oficial se dio a conocer en el marco del congreso Gastronomía, Identidad y Transformación, celebrado en Curitiba, Brasil, de la mano del Basque Culinary Center (BCC) y la chef local Manu Buffara. El reconocimiento premia la incansable labor que Lucio Usobiaga ha encabezado al frente de Arca Tierra, un proyecto agroecológico enfocado en rescatar, mantener vigente y proyectar hacia el futuro el sistema milenario de las chinampas de Xochimilco.

El jurado del certamen, presidido por el célebre cocinero español Joan Roca, valoró la premisa fundamental sobre la que se sostiene la iniciativa: un territorio agrícola solo sobrevive a largo plazo si quienes lo trabajan logran dignificar su labor y ganarse la vida justamente con ella.

Un puente

Desde su concepción, Arca Tierra ha funcionado como un puente entre el saber tradicional de las familias campesinas y los nuevos mercados de la alta cocina urbana. Actualmente, la red colabora de manera directa con cerca de 50 familias productoras locales en Xochimilco, Hidalgo, Puebla y el Estado de México, abasteciendo a más de 60 restaurantes de la capital y consolidando un sistema de consumo consciente a través de sus canales de distribución y experiencias de educación ambiental.

Este galardón internacional —dotado con 100 mil euros destinados a impulsar proyectos con impacto social— llega en un momento estelar para la Ciudad de México dentro de las agendas globales de hospitalidad y sustentabilidad, sumándose a los recientes festejos de la gastronomía nacional en los escenarios mundiales.

Con la obtención de este reconocimiento, Lucio Usobiaga y el equipo de Arca Tierra reafirman que la restauración del patrimonio biocultural mexicano no solo depende de la nostalgia histórica, sino de construir modelos económicos viables donde la gastronomía y la tierra caminen de la mano hacia el futuro.