Lucky Blue Smith nació en un pueblo pequeñito de Utah llamado Spanish Fork. Decir Utah en EE. UU. es decir comunidad amish, una rama de los mormones que vive mayoritariamente en este estado.

Su madre, Sheridan Smith, es una exmodelo, y su padre, Dallon Smith, es músico. Sus hermanas son Starlie Cheyenne Smith (nacida en 1993), Daisy Clementine Smith (nacida en 1996), y Pyper America Smith (nacida en 1997), quienes son todas modelos y personalidades de las redes sociales.

El hecho de ser mormón ha influido en su vida y su carrera: la unión familiar es tal que su madre, Sheridan, viaja siempre con él. Los Smith se mudaron a Los Ángeles en cuanto intuyeron que su hijo tenía potencial. No solo su madre, también sus dos abuelas habían sido modelos. Así que Lucky conoce bien el mundillo (del que habla con total franqueza en las páginas de Stay Golden, la autobiografía de Penguin Random House disponible en Amazon.

Un rostro conocido

A los 10 años, el pequeño Lucky iba caminando por la calle y un agente se acercó a él y a su madre. Corría el año 2008, y en principio, el cazatalentos se aproximó a la familia porque se había fijado en una de las hermanas, Daisy. Al final los cuatro hermanos fueron fichados para una campaña de GAP. A los 12 años Lucky ya era una de las nuevas caras de la prestigiada agencia Next Models.

El gran cambió en su carrera llegó cuando uno de sus agentes le recomendó que se decolorara totalmente el pelo después de hacer una sesión de fotos en la que probaron solo con un mechón. Ha aparecido en editoriales de Vogue en Estados Unidos, Francia, España y Ucrania; GQ, Elle Reino Unido, Marie Claire, V, Numéro, I-D, Love, W y Harper’s Bazaar.

Smith ha desfilado para Fendi, Chanel, Roberto Cavalli, Moschino, Emporio Armani, DSquared2, Salvatore Ferragamo, Philipp Plein, Ralph Lauren, Balmain, Tom Ford, Marc Jacobs, Ermanno Scervino, Versace, Jeremy Scott, Michael Kors, John Varvatos, Etro y Bottega Veneta.

¿Cómo empezó el fenómeno?

Lucky es el primer “insta model” masculino (Kendall, Gigi y Cara son su versión femenina). El primero que alcanza dos millones y medio de seguidores y responde directs. No tiene Snapchat, solo historias de Instagram.

La primera vez que Lucky en la semana de la moda de Milán se abrió una cuenta para tener contacto con sus compañeros y amigos de Utah. Después de los siete días de desfiles tenía 150 mil seguidores. El modelo publicó una foto desde la tienda de Fendi e inmediatamente aparecieron 15 chicas que querían hacerse un selfie con él. El resto, hasta los 2.6 millones de seguidores, ya es historia.

Familia

El famoso conformó una banda de surf rock con sus hermanas, Pyper America, Starlie Cheyenne y Daisy Clementine, llamada The Atomics. La idea de empezar este grupo fue de su padre Dallon G. Smith, antiguo fabricante de cuerdas para guitarras eléctricas, que es artífice de parte de su carrera y con quién, por cierto, ha coescrito su biografía. Todo queda en casa.

Smith tuvo una hija llamada Gravity Blue Smith, nacida el 26 de julio de 2017, con su entonces pareja Stormi Henley. En febrero de 2020 se casó con la modelo Nara Pellman. Su primera hija en común, Rumble Honey Smith, nació el 7 de octubre de 2020, y el segundo, Slim Easy Smith, el 6 de enero de 2022. Su tercera hija, Whimsy Lou Smith, nació el 8 de abril de 2024. Su cuarta hija en común, la quinta de Lucky, Fawnie Golden, nació en octubre de 2025.