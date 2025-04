Luigi’s Mansion 3

Luigi ha sido invitado al hotel El Gran Descanso Real, ¡pero cuando Mario y sus amigos desaparecen, nuestro héroe de verde tendrá que superar sus miedos para poder salvarlos! Ataca, sopla y aspira a los fantasmas con la nueva Succionaentes GO-1000 y trabaja en conjunto con Gomiluigi para superar los complicados artilugios y traviesos jefes de cada piso temático. Entra a la Torre del Horror y forma equipo con 8 jugadores para juego cooperativo en modo local o en línea.

Intenta derrotar a todos los fantasmas, rescatar a todos los toads y cumplir con los objetivos antes de que se acabe el tiempo… ¡en la Torre del Horror! Y para más locura de minijuegos compite en equipos en el Parque de Conmociones. Ya sea que explores el hotel con amigos o en solitario, serás absorbido por la música de ambiente y la espantosa decoración de cada espeluznante esquina que explores.

¿Por qué no disfrutar de los panoramas y sonidos cinematográficos con un amigo? En la aventura principal, tú y un amigo podrán disfrutar juntos como Luigi y Gomiluigi en un juego cooperativo para dos. Gomiluigi puede caminar sobre picos, cruzar por lugares pequeños y puede ayudar a Luigi a superar los obstáculos que por sí solo no podría superar. No está de más tener a un amigo en este hotel; tal vez no sea tan tenebroso, ¡pero Luigi no piensa lo mismo!