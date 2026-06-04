Luis Alberti explora la tragedia rural

Al año de 1986 se le relaciona siempre con el Mundial de Futbol en México, pero el audiovisual permite explorar otros universos más allá del gozo deportivo y es el caso de No tengo miedo, serie en la que un puñado de campesinos luchan por sobrevivir.

La producción, protagonizada por Luis Alberti, Fátima Molina, Humberto Busto y Yoshira Escárrega no tiene nada que ver directamente con el balompié, pero tiene como contexto la Copa del Mundo que ganó Argentina hace cuatro décadas. “Se trata de unos campesinos que cosechan café, hay una plaga y para sobrevivir se meten en un gran problema que hace que le roben la inocencia de la infancia a sus hijos y la inocencia de los adultos también”, dice Alberti.

Adaptación

No tengo miedo, que espera fecha de salida en Netflix, es una adaptación de la novela italiana Io non ho paura de Niccólo Ammaniti, la cual ganó el Premio Viareggio 2001 y fue adaptada al cine dirigida por Gabriele Salvatores en 2003.

La serie, que tiene a niños que aman al futbol, se desarrolla en paralelo a los grandes acontecimientos de la Copa del Mundo de ese año. “Todos los que aparecemos somos campesinos, somos tres familias amigas, se trata de una historia dura porque es una paternidad que se rompe, una tragedia”, apunta Alberti, ganador del premio Ariel a mejor actor.

Ernesto Contreras, Alejandro Zuno y Alba Gil son los realizadores de esta historia contada en Veracruz.

Otras producciones pamboleras

En el último mes, las producciones nacionales con temática futbolera han inundado cines como fue con Un portero muy improbable, dirigida por Mike R. Ortiz, sobre un joven que lucha contra el bullying para hacer realidad su sueño.

También llegó el documental Azul oscuro, azul celeste, el cual narra la caída de Guillermo Álvarez Cuevas y la lucha de cooperativistas por recuperar el control de Cruz Azul tras años de disputas y presuntas irregularidades.

El viernes llega a streaming México 86, con Diego Luna y Karla Souza, en la cual muestran la forma en que posiblemente nuestro país se hizo con el mundial de ese año, cuando Colombia dejó la sede vacante. “La nuestra no tiene que ver con futbol, bueno algo, pero es solo el contexto en el que pasan las cosas”, subraya el actor.

Alberti estuvo el año pasado en los cuernos de la luna exhibidora con Contraataque, película que se estrenó en Netflix y registró cerca de 100 millones de visualizaciones en el mundo. El también actor de Venganza y Me late que sí interpretó en ese filme de acción al líder de un grupo de élite que combate a una organización de narcotraficantes. La cinta ya recibió luz verde para tener secuela. “Estoy feliz de lo que está pasando con este cine, que este género haya reventado de esa manera. Para Contraataque las exhibidoras no tenían ningún referente, no creyeron y por eso no hubo un estreno como Venganza (en cines), finalmente es una industria que está creciendo, que se está luchando”, considera.