El cantante Luis Ángel, “El Flaco”, rompió el silencio sobre la muerte de su hija María Fernández de 21 años, quien perdió la vida ahogada en el mar de Mazatlán; el fin de semana se dio a conocer que el varios colegas le enviaron su pésame al intérprete de regional mexicano ante la trágica noticia.

El fin de semana, “El Flaco”, a través de un comunicado, pidió respeto para este difícil momento, el cual calificó como el más doloroso de su vida; pidió empatía para que se respete su privacidad: “Estimados amigos, familia y compañeros de la prensa: con una profunda tristeza tengo que comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda. Es el dolor más grande que uno pueda sentir. Agradezco todos los mensajes de apoyo y amor que he recibido, más adelante podré contestarlos. Ruego comprensión por el profundo dolor de este duro momento y agradeceré su empatía para respetar mi privacidad. Gracias por su comprensión”.

Luis Ángel confesó que nunca imaginó que esto fuera a pasar, cuando se encontraba muy bien en varios aspectos de su vida aún no puede creer que esta desgracia haya sucedido; a través de un video expresó el dolor que siente por este golpe tan duro; se dijo preparado para todo, menos para esto, la pérdida de su hija.

Aunque no dio muchos detalles del accidente de su hija, compartió que María Fernanda se metió a nadar en estado etílico y ya no pudo salir, era de noche y había señalamientos de que la marea estaba peligrosa, sin embargo aún así se metió a nadar; el cantante aprovechó para agradecerle a las personas que intentaron rescatarla arriesgando su vida, e hizo un llamado a los jóvenes para que sean más precavidos.

“Jóvenes que andan en el desmadre, la fiesta, en todo lo que es el desmadre, cuídense, no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión tal vez tomada por andar sin pensar las cosas, no sé cómo llamarlo, dejan un vacío muy cabrón”, externó.

También aconsejó a los padres ser más estrictos con sus hijos, a pesar de que esto ocasione conflicto. “Padres, cuiden a sus hijos aunque se los echen de enemigos, aunque se enojen, hoy en día hay muchas libertades que cuando nosotros crecimos y estábamos morros era bien distinto, hoy no sé; de repente nos falta esa fuerza para estar presentes ahí”, añadió.

El cantante reiteró su llamado a la juventud para que piense las cosas antes de hacerlas, pues no siempre hay oportunidad de comenzar otra vez: “Mi hija no tuvo otra oportunidad, mi hija no fue solo un susto, mi hija se fue”.