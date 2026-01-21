Luis Ángel teme viajar en avión

La tragedia de la muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez dejó una huella en la música regional y en la vida de Luis Ángel, “El Flaco”, quien confesó que desde entonces vive con miedo a volar.

El intérprete sinaloense reconoció que la noticia lo cimbró, no solo por la amistad que los unía, sino porque se vio reflejado en la forma en la que ambos cumplían con sus compromisos. “Te pega porque te reflejas como artista. También ando viajando en aviones, de gira en gira”, compartió al recordar a su amigo, quien falleció a los 34 años tras caer el avión en el que viajaba. Luis Ángel explicó que, a partir de ese momento, el miedo se le metió en el cuerpo. “Mi madre siempre me dice que revise los aviones cuando voy a volar”, contó.

Aunque asegura que viajar no es un lujo, sino una necesidad para cumplir con su trabajo también admite que cada vuelo ahora pesa más.