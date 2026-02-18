Luis Antonio Rincón y sus procesos creativos

El escritor Luis Antonio Rincón García compartió fragmentos de su novela Con la sombra prestada, en la Plaza Pakal de Tuxtla Gutiérrez. Ante un selecto grupo de lectores, el autor habló de esta historia y su proceso creativo, el cual culminó con la publicación de la obra en tres ocasiones: la primera, cuando ganó el Premio Nacional de Novela Manuel Ignacio Altamarino, en 2010, a través del Instituto Guerrerense de la Cultura; después, en 2022, con una edición digital en plataformas como Amazón, y la tercera, con la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas en 2025.

Indicó que fue el libro fue escrito entre los años 2007 y 2009. Posteriormente, obtuvo el mencionado premio, por lo que al releerla tenía cierto temor de no haber superado la escritura de aquellos años. Sin embargo, notó cosas interesantes que en ese momento sí supo comunicar literariamente.

Cambios

Asegura que para las nuevas versiones pudo modificar algunos puntos de la historia que, a su parecer, no estaban tan bien estructurados, e hizo la construcción de los párrafos sin trastocar o cambiar el curso de la novela, pero haciéndolos más amables. Asimismo, refiere que grandes escritores de literatura mundial, como Jorge Luis Borges, han hecho este ejercicio.

Ante los cuestionamientos del público, Luis Antonio expresó que la verdadera magia está en la corrección, ya que es ahí donde realmente se logra encontrar la calidad de la escritura. Apuntó que esta es su cuarta obra, ya que lo primero que le publicaron fue una investigación sobre Zinacantán; después, un libro de cuentos infantiles titulado Itzelina y los rayos del sol; continuó con la novela Las raíces de la ceiba, y finalmente, Con la sombra prestada.

Acerca de este último compartió que es una novela sobre un hombre atrapado en una caverna y su lucha por sobrevivir mientras el mundo exterior reacciona a su situación. “Agarré todo lo que tenía en ese momento y lo puse en la obra, con cierto orden, con cierta estructura”, detalló.

El evento fue organizado por el movimiento Chiapas Lee y la Dirección Editorial de la Universidad Autónoma de Chiapas.