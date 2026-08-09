Luis Cárdenas se despide de MVS

Este jueves, el periodista mexicano Luis Cárdenas anunció su salida de MVS, luego de 16 años de trayectoria en el medio, y 10 años frente al espacio matutino informativo de radio Primera emisión.

Durante su último programa, el viernes 7 de agosto, el locutor agradeció por última vez la confianza de su audiencia y la oportunidad de aprender y crecer en la radiodifusora.

Compromiso

Con voz entrecortada, el periodista confirmó que su ciclo para el medio ha concluido y refrendó su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y la verdad en México.

El comunicólogo externó su preocupación por el panorama actual en la libertad de expresión en México, recordando a aquellos colegas que han sido amenazados, desplazados, perseguidos y asesinados por informar y hacer su trabajo.

“Quiero comenzar este último programa pensando en ellos... a todos ellos, a los periodistas que están jugándose la vida, a los que quizá muy probablemente no tienen ese apoyo, se los digo, mi respeto y mi cariño siempre, mi admiración siempre”, dijo.

Además, explicó que el motivo de su salida del medio no fue una amenaza o actos de censura, pues se le ha permitido informar con total libertad y privilegio. “Nadie pidió mi cabeza. Nadie ofreció mi cabeza en bandeja de plata”, asegura.

El locutor instó que durante su estancia en MVS se le brindó la libertad de opinar y criticar a cualquier tipo de perfil, desde políticos, gobernadores y partidos, hasta delincuentes y empresarios, sin restricciones o limitaciones.