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Luis Cárdenas se despide de MVS

Agosto 09 del 2026
Luis Cárdenas se despide de MVS

Este jueves, el periodista mexicano Luis Cárdenas anunció su salida de MVS, luego de 16 años de trayectoria en el medio, y 10 años frente al espacio matutino informativo de radio Primera emisión.

Durante su último programa, el viernes 7 de agosto, el locutor agradeció por última vez la confianza de su audiencia y la oportunidad de aprender y crecer en la radiodifusora.

Compromiso

Con voz entrecortada, el periodista confirmó que su ciclo para el medio ha concluido y refrendó su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y la verdad en México.

El comunicólogo externó su preocupación por el panorama actual en la libertad de expresión en México, recordando a aquellos colegas que han sido amenazados, desplazados, perseguidos y asesinados por informar y hacer su trabajo.

“Quiero comenzar este último programa pensando en ellos... a todos ellos, a los periodistas que están jugándose la vida, a los que quizá muy probablemente no tienen ese apoyo, se los digo, mi respeto y mi cariño siempre, mi admiración siempre”, dijo.

Además, explicó que el motivo de su salida del medio no fue una amenaza o actos de censura, pues se le ha permitido informar con total libertad y privilegio. “Nadie pidió mi cabeza. Nadie ofreció mi cabeza en bandeja de plata”, asegura.

El locutor instó que durante su estancia en MVS se le brindó la libertad de opinar y criticar a cualquier tipo de perfil, desde políticos, gobernadores y partidos, hasta delincuentes y empresarios, sin restricciones o limitaciones.

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