Luis Chaparro abandona competencia

La casa de los famosos México llegó a la mitad de la temporada y no decepcionó a sus fans. La quinta gala de eliminación tuvo de todo: momentos de tensión, conflictos y un giro que cambió el juego de sus habitantes.

Uno de los momentos más esperados por los televidentes fue el posicionamiento, luego de que el domingo pasado y por considerar que los participantes no sabía usarlo, la dinámica fue cancelada.

En esta ocasión, los habitantes se dijeron de todo, desde reclamos por no participar en las actividades diarias, hipocresías y hasta que se encuentran bajo la protección de otros, lo que ocasionó nuevas rivalidades.

Conflicto

El enfrentamiento más fuerte fue el Mariana y Flor Vigna, pues la ex-OV7 le cantó directo su enemistad con un: “De hoy en adelante me vas a conocer”.

Al final de la noche, solo uno abandonó la competencia gracias a los votos del público: Luis Chaparro, quien se convirtió en el quinto expulsado del reality.