Luis de Llano en contra de serie

Luis de Llano compartió un comunicado en contra de la nueva serie de Timbiriche durante el día del preestreno de la producción de Vix, donde expresa su desacuerdo por el “uso lucrativo de su imagen”.

El productor realizó el post (pero posteriormente lo borró y luego volvió a subirlo) para deslindarse de “cualquier narrativa” de obras de ficción o documental que haga referencia a él. “Se hace constar que se ha procedido por las vías notariales y judiciales correspondientes a notificar a la empresa, plataforma y productora, la oposición formal al uso lucrativo e inconsentido de la imagen y derechos del suscrito en cualquier obra de ficción o documental, deslindándonos de cualquier narrativa emitida de forma unilateral por dichas empresas”, se lee en el documento firmado por la representación legal de Luis de Llano.

Controversias

Este reclamo hacia la nueva serie se suma al de los exintegrantes de Timbiriche, quienes se quejaron en un comunicado firmado por diferentes artistas, entre ellos Sasha Sokol. “Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad. Sabemos, sin embargo, que se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron. Y eso importa”, indicó.

¿Dónde ver la serie de Timbiriche?

La serie tuvo un preestreno este jueves 8 de octubre al finalizar el noticiero de Enrique Acevedo, transmitido por el canal Las Estrellas, donde se van a pasar los primeros dos episodios.

Posteriormente, llega a la plataforma Vix el viernes 9 de octubre, de igual manera se lanzan dos capítulos. Los siguientes van a estrenarse posteriormente. Está compuesta por un total de 8 episodios, donde se cuentan historias de ficción sobre los integrantes de la banda Timbiriche.