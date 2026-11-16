Luis de Llano publica nuevo video

El productor Luis de Llano Macedo publicó un nuevo comunicado en su canal de YouTube “Cumplimiento Luis de Llano”, en el que respondió a los señalamientos de la cantante Sasha Sokol, quien anunció que recurriría a la vía penal al considerar que incumplió la sentencia judicial sobre la disculpa pública que está obligado a ofrecerle.

El pasado 2 de noviembre, De Llano publicó un primer video en el que ofreció disculpas a la cantante. Sin embargo, Sasha rechazó el mensaje al señalar que modificó el texto aprobado por el tribunal, pues omitió mencionar que ella tenía 14 años y que sus padres no fueron cómplices de los abusos cometidos en su contra por parte de él. Por ello, anunció que consultaría a abogados especializados en materia penal.

Perdón no confesión

En su nueva publicación, el productor cuestionó que la intérprete hiciera pública información que, según él, forma parte de un expediente judicial. “La revelación viola el sigilo jurídico del expediente 642, en curso de sentencia”, escribió.

De Llano sostuvo que la resolución judicial establece la obligación de ofrecer un perdón público y no una confesión de carácter penal. Para respaldar su postura, recordó que el 25 de junio de 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la condena civil en su contra. “No hay ‘disculpa que ofrecer’, la condena indica puntualmente perdón pública”, señaló.

También se calificó como un intento de autoincriminación la petición de que reconociera públicamente que Sasha no podía consentir una relación cuando tenía 14 años y que él actuó desde una posición de poder. Además, afirmó que los padres de la cantante no forman parte del litigio.

“El sentenciado no puede videograbar una confesión de delito inducida por texto inconstitucional, aunque sea ‘cosa juzgada’”, se lee en el documento.

El productor afirmó que la intención de Sasha con su mensaje público era llevarlo “a caer en la trampa de la confesión de un delito, que actualmente no prescribe”.

Finalmente, añadió que será el juzgado el que determine si debe ejecutarse el texto que la cantante considera obligatorio o si procede una revisión bajo criterios de control constitucional. “El perdón público emitido se ajusta a la sentencia ratificada, no al capricho doloso de la actora lesionando derechos humanos básicos”, cerró.

¿Cómo comenzó el conflicto?

El conflicto judicial comenzó en 2022, cuando De Llano habló en una entrevista con Yordi Rosado sobre la relación que sostuvo con Sasha Sokol durante los años 80, cuando ella tenía 14 años y él 39.

La cantante rechazó sus declaraciones y lo demandó por daño moral. También cuestionó que el productor involucrara a sus padres al asegurar que conocían la relación.