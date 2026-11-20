El conflicto legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano sumó un nuevo capítulo. El juzgado responsable del caso rechazó la disculpa pública que ofreció el productor, ordenó retirar el video que publicó en Youtube y le impuso 36 horas adicionales de arresto por incumplir las órdenes judiciales.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la cantante compartió la postura de su equipo legal, que informó sobre las nuevas determinaciones judiciales dadas a conocer el 17 de noviembre de 2026.

El documento aclara que no fue Sasha quien rechazó las disculpas del productor, sino la propia autoridad judicial, al considerar que el mensaje difundido no cumple con lo establecido en la sentencia.

La resolución también ordena retirar el video publicado en Youtube y reitera que el productor deberá ofrecer una disculpa exactamente en los términos en los que fue condenado.

La disculpa no es para limpiar su imagen

En el mensaje, el equipo legal de la cantante enfatizó que la disculpa pública no es una exigencia caprichosa de la víctima, sino una medida de reparación que responde a los hechos acreditados durante el juicio. “No se trata de una exigencia caprichosa o dolosa de la víctima. La disculpa pública ordenada por el juzgado refleja hechos acreditados durante el juicio y constituye una medida de reparación para Sasha Sokol. No es una herramienta que busca limpiar la imagen del condenado”, puntualiza.

Asimismo, el equipo jurídico explicó que Luis de Llano ha intentado justificar su negativa a cumplir la sentencia con argumentos relacionados con una supuesta inconstitucionalidad y el riesgo de autoincriminación. Sin embargo, de acuerdo con el comunicado, la jueza desechó ambas razones y reiteró la obligación del productor de acatar la resolución.

Más de 30 recursos legales

Otro de los señalamientos del equipo legal de Sasha Sokol es que el productor ha buscado modificar o evitar el cumplimiento de la sentencia mediante más de 30 escritos, apelaciones y amparos.

De acuerdo con el documento, tanto la jueza como los tribunales de apelación y la justicia federal han rechazado sus argumentos, por lo que ninguno de los recursos resueltos le ha dado la razón. Además, el juzgado ha tenido que requerirle en 13 ocasiones que cumpla con la sentencia y recurrir nuevamente a medidas de apremio ante su resistencia.

El comunicado advierte que cada nuevo incumplimiento acerca al productor a enfrentar consecuencias penales, las cuales, sostiene el equipo legal, no serían resultado de una estrategia de la cantante, sino de su negativa a acatar las órdenes judiciales. “