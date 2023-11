Cuando el productor Alejandro Gou decidió montar la puesta en escena El padre, le pidió a Luis de Tavira que fuera el protagonista, pero le respondió que no, ya que no le gustaba que su rostro estuviera en todos lados y además no hacía teatro comercial; pero finalmente aceptó y en la función de estreno de anoche puso al público de pie para aplaudirle.

“En cada función todo esto que ven aquí, todo el talento invertido, todo el trabajo, sea para construir el marco hermoso para regalarle al maestro Luis de Tavira”, dijo el productor Óscar Uriel al final de la función, donde no solo el veterano actor también Fernanda Castillo, Pedro de Tavira, Emma Dib, Ana Sofía Gatica y Alfredo Gatica, emocionaron al público al contar esta historia sobre la demencia.

El productor Guillermo Wiechers, socio de Alejandro Gou y Óscar Uriel en este proyecto, señaló que Luis de Tavira, quien tiene más de cinco décadas de trayectoria no solo como histrión sino también como director, dramaturgo y docente; le dijo una vez que la manera de identificar a un buen actor era si este era buena persona y aseguró que el tío de la actriz y nominada al Óscar, Marina de Tavira, lo era.

Quien estuvo presente entre el público y se mostró conmovido por lo que vio en el escenario del teatro Fernando Soler, fue el dramaturgo y ganador del Óscar por la versión cinematográfica de esta obra, Florian Zeller.

“Estoy feliz de estar aquí, es una producción hermosa, amé cada parte, el diseño de producción, de iluminación, la música, desde hace diez años mi obra ha sido montada en diversos países y esta es probablemente la producción más bonita que he visto, quiero felicitar a Angélica Rogel (directora) por su trabajo, gracias por este regalo y un momento especial para mí”, dijo el autor y director de origen francés.

El padre cuenta la historia de Andrés, un ingeniero retirado que poco a poco está perdiendo sus facultades mentales, pero se niega aceptarlo, lo que pone en una posición complicada a su hija Ana, quien está a punto de mudarse a otro país y debe tomar una decisión complicada.

Antes de la función se llevó a cabo una alfombra roja por la cual pasó Florian Zeller, quien dijo que la razón por la que él trabaja es contar historias, sin importar la lengua o el país, porque aborda de temas y preguntas que todo mundo se hace. En el caso de la historia de El padre, explicó que su abuela comenzó a padecer Alzheimer cuando él tenía 15 años de edad y por eso quiso escribir sobre ello.