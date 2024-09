Tras darse a conocer que Luis Enrique Guzmán no es el padre biológico de Apolo, el abogado de la empresaria informa que el hijo de Silvia Pinal todavía tiene que cumplir con algunas obligaciones relacionadas al menor, debido a que, en su nacimiento, lo reconoció de forma legal.

Los resultados, realizados en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, estuvieron listos, luego de un mes de que se llevaran a cabo dos pruebas de ADN, monitoreados por dos distintos peritos. Desde un día anterior, se rumoró que los resultados ya estaban listos y que habían arrojado que Guzmán Pinal no era padre de Apolo. Tras este rumor, la negativa de Mayela a dar cualquier tipo de declaración encendió las alarmas de que el rumor podía ser cierto.

Por su parte, Luis Enrique expresó que, pese a que todavía no conocía los resultados, estaba seguro de que demostrarían lo que tanto defendió, desde que se realizó una prueba molecular en Canadá, la cual habría arrojado que no tenía un vínculo consanguíneo con el menor.

A través de un comunicado lanzado por la propia Laguna, se conoció públicamente que el resultado había sido negativo.Y, si bien, Mayela se ha negado a hacer cualquier tipo de comentario, su abogado, el licenciado Porfirio Ramírez, ya hizo sus primeras declaraciones, a través de las que aseguró que el proceso legal no termina con este resultado. “Falta todavía una audiencia, donde tenemos desahogar otras pruebas, por el hecho de que haya salido este resultado no podemos dejar el asunto tirado, tiene que llevar una secuela y tiene que concluirse”.

El representante legal de Laguna acreditó los resultados, aseverando que tiene una validez científica. “Hay una prueba contundente, la prueba científica que arrojó ese resultado”. Sin embargo, aclaró que eso no significa que Luis Enrique pueda deslindarse de forma inmediata de sus obligaciones, porque hay documentos legales que lo acreditan como padre de Apolo. “Habrá que ver qué determinará el juez, en cuanto a las obligaciones y derechos que tiene con el menor, ok... efectivamente, como padre biológico no hay una prueba que te vincule, pero sí pueden existir otro tipo de obligaciones que pueden preservarse para el menor”, explicó.

Ramírez indicó que Mayela se encuentra triste y que sigue afirmando que existe una relación consanguínea entre su expareja y Apolo.