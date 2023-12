Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán Pinal se presentaron a una audiencia en la que no llegaron a ningún acuerdo, luego de que el hijo de Silvia Pinal interpusiera una demanda por nulidad de paternidad, tras declarar públicamente que se realizó una prueba de ADN que presuntamente confirmaba que no era el padre biológico de Apolo, el hijo que comparte con Mayela.

Ante la falta de resolución, el juez dictó una orden para que Luis Enrique se someta a una prueba de ADN. Laguna fue captada en las inmediaciones de los juzgados de lo familiar, ubicados en la colonia Juárez, junto a su abogado, el licenciado Porfirio Ramírez, mientras se retiraban del recinto.

Mayela, visiblemente alterada, contó a Ventaneando y a otros medios de comunicación que no había podido llegar a ningún acuerdo con Luis Enrique, quien se mantiene en su misma posición, mediante la que asegura que no es padre del menor, nacido en agosto del 2019. “No conciliamos nada, yo traté de conciliar por el bien de mi hijo, pero no, lo único que puedo decir es eso”, dijo Laguna.

Fue a finales de junio de este año, cuando Guzmán Pinal lanzó un comunicado donde aseguraba que, tras realizarse una prueba de ADN, había descubierto que Apolo no era hijo suyo, motivo por el que buscaría la nulidad de la paternidad a través de un proceso legal.

De acuerdo con el abogado de Mayela, la audiencia, que duró más de tres horas, se dividió en dos partes; primero se llevó a cabo una audiencia preliminar, que es a través de la que se trata de llegar a un acuerdo para evitar que la demanda prosiga, pero al no alcanzar ninguna conciliación dieron paso a la segunda etapa; una audiencia de depuración, en la que el juez lleva a cabo una valoración de qué pruebas son aceptadas para que sean tomadas en cuenta durante el proceso.

El licenciado Ramírez destacó que para que la audiencia preliminar resultara efectiva, Luis Enrique habría tenido que reconocer su paternidad y comprometerse a hacerse cargo de la manutención del menor, sin embargo, esto no sucedió. “Y yo sigo firme en que Apolo sí es su hijo, entonces ya lo va a determinar un juez con la prueba de ADN, como se tiene que hacer”, expresó Mayela, la que no quiso entrar en detalles sobre cómo se sintió al reencontrarse con su expareja, pues solo indicó que prefirió no voltearlo a ver.

Laguna también dijo que aún no se establece la fecha en que el juez citará a su hijo y a Luis Enrique para que los peritos tomen las tomas necesarias para llevar a cabo la prueba de ADN, pero sugirió que suceda tentativamente en el primer bimestre del 2024.

A lo largo de la audiencia de depuración —indicó el abogado Ramírez— aceptaron 10 de las 11 pruebas que él y su defensa presentaron; detalló que la prueba que no fue tomada en cuenta fue un examen psicológico, sin embargo, destacó que el hecho de que la mayoría de ellas fuera recibida, es un sinónimo de que van por buen camino. “La verdad salimos avante en esta audiencia, estamos contentos, gracias a Dios nos fue muy bien, consideramos que vamos a salir avante de este proceso”, expresó.

Entre las pruebas admitidas se encuentras las de tipo testimonial y pericial, detalló. También dio a conocer que Alejandra Guzmán, hermana mayor de Luis Enrique, será citada para que se presente en los juzgados, para que dé a conocer su testimonio de cómo fue la relación de paternidad que existió, pues ella es la madrina de Apolo: “El juez ordenó que (Alejandra Guzmán) venga a declarar al recinto judicial para acreditar el vínculo que hubo con el niño por más de cuatro años”.

Porfirio Ramírez aclaró que fueron ellos quien pidieron que Guzmán se presentara, petición que el juez les concedió. En este sentido, el licenciado destacó que, de no presentarse, el juez podría sancionar a la cantante por desacatar la orden, a través de las denominadas medidas apremio.

Cabe destacar que el licenciado de comunicación social de los juzgados informó a la prensa que Guzmán Pinal pidió permiso para abandonar la audiencia anticipadamente, por lo que se retiró 35 minutos antes de que Laguna conversara con los medios de comunicación, y lo hizo por una puerta trasera.