Luis Enrique y Andrés reciben reconocimientos

En un distinguido salón de eventos se llevó a cabo una emotiva celebración para conmemorar los 15 y 30 años de carrera de dos reconocidos agentes de seguros chiapanecos: Luis Enrique y Andrés. Familiares, colaboradores, socios comerciales e invitados se reunieron para rendir homenaje a la pasión y el compromiso que ambos han demostrado a lo largo de su trayectoria. La velada tuvo como propósito principal agradecer a Dios por los años de servicio, salud y vida que les han permitido acompañar a tantas personas que han depositado su confianza en ellos