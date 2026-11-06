Luis Ernesto Franco despide a su hija

El actor Luis Ernesto Franco y su esposa, la modelo e influencer Roza Laven, atraviesan uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la pérdida de su hija Leila, quien falleció en el vientre materno a las 23 semanas de gestación, el protagonista de la superserie Señora Acero dedicó un emotivo mensaje de despedida a su pequeña, a quien recordó con profundo amor. “Te amaremos por siempre, pequeño angelito. Hasta que nos volvamos a ver”, escribió en sus historias de Instagram.

Terrible noticia

La pareja compartió en redes la noticia de la muerte de su bebé, luego de enfrentar semanas de incertidumbre tras recibir un diagnóstico de hidropesía fetal cuando Roza tenía 20 semanas de embarazo; la modelo relató que los médicos les advirtieron que su hija no sobreviviría y que incluso les recomendaron buscar una clínica para interrumpir la gestación, sin embargo, decidieron continuar el embarazo y vivir el tiempo que les quedara junto a Leila.

La hidropesía fetal (o hydrops fetalis) es una afección grave en la que se produce una acumulación anormal y excesiva de líquido en dos o más compartimentos o cavidades del cuerpo del feto o del recién nacido.

En su testimonio, Roza explicó que inicialmente tuvo miedo de encariñarse con su hija ante la posibilidad de perderla, pero finalmente decidió llamarla por su nombre, hablar de ella y compartir su historia con personas cercanas para que su existencia fuera recordada. La influencer contó que tuvieron la oportunidad de pasar dos semanas más con la pequeña antes de que falleciera en su vientre.

A las 23 semanas, Roza dio a luz a Leila en el hospital, donde pudo recibirla en sus brazos y despedirse de ella; Luis Ernesto y su hijo Leo, quien nació en mayo de 2024, también estuvieron presentes durante ese momento; la modelo describió la experiencia como profundamente dolorosa, pero destacó que encontraron consuelo en su fe y en la posibilidad de despedir a su hija con amor y dignidad.

La esposa del actor reconoció que nunca imaginó compartir una historia así, pero decidió hacerlo porque considera que el duelo es una experiencia que, de una u otra manera, atraviesa a todas las personas. También expresó que, pese al dolor y a la sensación de que todo se derrumba, han encontrado esperanza y una paz que atribuye a Dios.

Mensaje

“Nunca imaginé que esta sería una de las historias que compartiría. Pero no puedo guardarme una experiencia que habla de algo que todos, de una forma u otra, tendremos que afrontar en algún momento de nuestras vidas: el duelo. Podemos tener el corazón roto y, aún así, sentirnos sostenidos. Podemos sentir que todo se está desmoronando y, de alguna manera, seguir aferrándonos a la esperanza. Podemos aferrarnos a la bondad de Dios y sentir gratitud en medio de una situación completamente injusta”, expresó.

Luis Ernesto Franco y Roza Laven se casaron en secreto en 2022, después de conocerse dos años antes por medio de un amigo en común, el fotógrafo Sasha Leahovcenco, su enlace se dio a conocer en enero de ese año y contó con la presencia de figuras como Camila Sodi, quien fue dama de honor, Geraldine Bazán y Marcus Ornellas.