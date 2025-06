Luis Ernesto Franco sufrió abuso

Luis Ernesto Franco abrió su corazón al sostener un encuentro con sus seguidores, donde confesó que fue víctima de abuso sexual cuando tenía siete años, ese fue un secreto que guardó durante su niñez y cambió su vida para siempre.

Todo comenzó cuando después del divorcio de sus padres, por lo que tuvo que tomar la decisión de vivir con alguno de ellos. “A los 7 años fui abusado y viví con el secreto toda mi niñez... A los 11 años me fui a vivir con mamá, pero al año me corrió de su casa. Logré trabajar cómo actor y tener éxito, pero también llegaron las drogas, las depresiones y la pérdida de rumbo”, expresó a través de carteles que mostró frente a la cámara.

Adicciones

Las adicciones se hicieron presentes en su vida, la depresión también, y sin mencionar el nombre de la actriz, hizo referencia a su matrimonio con Marimar Vega; estuvo cerca de quitarse la vida a los 30 años de edad. “Me rehabilité, construí un hogar que, duró menos de dos años… En mis 30 toqué fondo e intenté quitarme la vida, fue cuando tuve esa conversación que lo cambió todo: ‘Dios, o me muestras para qué estoy vivo o llévame de aquí, yo no pedí nacer’”, relató.

El actor de telenovelas y series como La hija del jardinero, Bajo el mismo cielo, Señora Acero, La coyote, Falsa identidad y Madre de alquiler compartió: “Toqué fondo. Y ahí, en lo más oscuro, hablé con Dios. Le pedí guía… o descanso. Y no me soltó. Desde ese momento, dejé de sentirme víctima de mi historia y decidí ser el autor de lo que venía”.

Afirma que que si decidió compartir su historia no es porque todo lo tenga ya resuelto, sino para dar un mensaje de que rendirse no es la opción, sino seguir adelante a pesar de lo adverso que pinte el futuro. “He caído. He dudado. He sentido miedo. Pero también he sanado. He construido. Me he levantado. Y lo más importante: he aprendido a vivir en paz conmigo. Hoy quiero ser un ejemplo. No porque lo tenga todo resuelto, o por que sea mejor que alguien, sino porque elegí no rendirme. Porque entendí que el pasado no define, solo te prepara”, señaló.

Actualmente, Luis Ernesto tiene una familia con la modelo rusa Roza Laven, con quien procreó un hijo llamado Leo. “Si estás leyendo esto y sientes que no puedes más, te lo digo claro: sí se puede. No importa de dónde vienes. Lo que importa es qué haces con lo que te tocó vivir. Tu historia no ha terminado. Y todavía estás a tiempo de escribir la mejor parte”, finalizó.