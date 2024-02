Luis Estrada no niega que estaba renuente a dirigir una serie, pero en la industria del audiovisual prefiere adaptarse a morir, razón más que suficiente para decidirse a grabar Las muertas.

El motivo por el que no se había acercado a ese mundo tras más de 40 años tras el lente, reconoce, fue que consideraba que el formato de las series no formaba parte de su ecosistema cinematográfico. Lo convenció Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix; quien lo ayudó a conseguir la pieza fundamental que le faltaba para crear Las muertas, una historia basada en el libro homónimo de Jorge Ibargüengoitia, del que el cineasta mexicano se enamoró en la adolescencia.

“‘Las muertas’ es un proyecto que llevo soñando con hacer desde que tengo 15 años”, afirmó Estrada, quien actualmente se encuentra en grabaciones de la historia que tendrá locaciones en Ciudad de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Veracruz.

Contó que cuando en 1976 su papá, el también cineasta José Estrada trabajaba en la adaptación de Maten al león, otra novela de Ibargüengoitia, él tuvo la oportunidad de conocer al escritor personalmente, asistir al set y leer el guión, que lo empujó a leer todo lo que publicó el escritor, quien hoy es uno de sus favoritos.

“Cuando descubrí ‘Las muertas’ y literalmente tenía 15 años, dije ‘quiero hacer esta película’ y a lo largo de mi carrera varias veces intenté obtener los derechos, pero por alguna razón nunca estaban disponibles”, recordó.

Tras su primera mancuerna con la plataforma, el año pasado con la cinta ¡Que viva México!, se dio cuenta del alcance que podían tener sus producciones. “Fue la película más exitosa de Netflix el año pasado en un idioma no inglés”, presume orgulloso.

Por eso decidió confesarle a Ramos su interés por llevar a cabo Las muertas, basada en las asesinas seriales mexicanas conocidas como “Las Poquianchis”. Sin embargo, cuando le propusieron que fuera una serie en lugar de largometraje, inicialmente se negó. “Le dije ‘no soy seriero, las series son televisión y yo soy un purista del cine’. Pero luego yo mismo hice una reflexión de cómo ha cambiado el mundo y cómo percibimos ahora el mundo audiovisual, en el que creo que ya no hay tantas fronteras. Empezamos a hacer el proceso de adaptación y claramente, por la estructura de la novela, concluimos que lo mejor era hacer una serie de películas”, señala.

El consejo de Cuarón

Alfonso Cuarón, quien fue el primer gran cineasta mexicano que se alió con la plataforma para la cinta Roma, que ganó el Óscar, también le dio consejo y a partir de ahí Estrada analizó la situación de la industria y la distribución.

“Tuve una conversación con Alfonso Cuarón cuando yo tenía la duda de decir ‘¿deja uno de ser cineasta si transita al mundo de las series de las plataformas?’”, cuenta. “A partir de la irrupción del internet, del mundo digital y muchos fenómenos a lo largo de este siglo, incluyendo la pandemia, ha habido una serie de cambios de hábitos en la forma en la que entendemos al mundo”.

Ahora, acepta que el reto será hacer que el público se enganche con cada capítulo de Las muertas, que retratará el ascenso y caída de las hermanas Baladro, que en la realidad fueron condenadas por el asesinato de al menos 91 víctimas entre 1945 a 1964. “A mí me hubiera gustado ser un dinosaurio viviente; si uno no se adapta se extingue, como les pasó a los dinosaurios, como no me quiero extinguir todavía, pues dije ‘es momento de hablarlo’”, afirma.