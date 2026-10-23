Luis Gerardo estrena cinta

Con más de 20 años en el mundo de la actuación, Luis Gerardo Méndez ha visto de todo, y eso le ha servido para entender mejor a su personaje en una película en la que se verá de cerca la complejidad que representa ser parte de la industria audiovisual.

La peluca, que se presentó en el Festival Internacional de Cine que se desarrolla en Morelia, y que el mes próximo estará en FICUNAM, es la nueva cinta de Emiliano Rocha Minter, realizador de la controvertida Tenemos la carne (2016).

¿De que trata?

La historia tiene como eje a un director de cine que atraviesa una crisis existencial. El realizador recibe la oportunidad de presentar el proyecto que lleva siete años intentando hacer, una epopeya sobre Benito Juárez, lo cual puede cambiar al llegar a la casa de un excéntrico millonario. “Es una película sobre el proceso creativo, sobre lo que es hacer series o cine en este país en la época de las plataformas, es un punto de vista muy particular”, comenta Méndez.

“(Su personaje) es como la encarnación de todos los ejecutivos de las plataformas, pero también de los algoritmos, de la gente que toma decisiones de qué se hace y qué no se hace. No mala onda, sino complejo”, adelanta.

Papel

El actor de Nosotros los Nobles y Club de Cuervos abunda en que el personaje lo construyó con base en muchas experiencias profesionales. Él mismo ya ha sido productor en la serie Mentiras y en el filme hecho en EE. UU. Medios hermanos, también ha jugado el papel de realizador de Technoboys, su ópera prima estrenada en la plataforma de streaming Netflix. “(Crear) es un proceso largo, cada proyecto que ven lo trabajamos en años, son seis, siete años, desde que se tiene la primera idea hasta estarlo platicando con ustedes (la prensa). Son viajes largos y agotadores, enriquecedores también y de eso va (el filme), un poco del proceso que hay detrás de cada proyecto”, detalla.

La primera película en la que participó Méndez fue Santos peregrinos en 2004, al lado de Adal Ramones, Carmen Salinas y Julieta Egurrola, seguida por Manos libres, de José Buil, pero fue La niña en la piedra, en cual la interpretaba a un profesor, la que le dio foco.

En La peluca también actúan María Évoli (El habitante), Daniel Giménez Cacho (Arráncame la vida), Gabino Rodríguez (Los crímenes del Mar del Norte) y Silverio Palacios (Conozca la cabeza de Juan Pérez). Méndez reveló que hasta ahora la cinta no tiene fecha de lanzamiento comercial en México.