Luis Gerardo Méndez, el controvertido dueño de un equipo de futbol en Club de Cuervos y el chico fresa millonario de Nosotros los Nobles, ahora hace sufrir a la estadounidense Elizabeth Banks. El mexicano es el antagónico de la estrella de Los Juegos del Hambre en el filme Skincare, basada en hechos reales.

La ópera prima de Austin Peters sigue la rivalidad entre la esteticista Hope Goldman y Ángel Vergara, quienes abren boutiques en una misma calle, desencadenando intrigas y sabotajes.

“Me toca ser la contraparte de Elizabeth y nada, es una película que me enorgullece. En E.U., aunque la gente no lo crea, también se hace cine independiente y esta película es un gran ejemplo de eso, se filmó en 18 días, entonces para los estándares de Hollywood es realmente poco. No conocía el caso, la película está inspirada vagamente en él, porque Austin se toma varias licencias al momento de escribir el guión, pero creo como saben a mí me gusta tomar inspiración de las historias reales también”, dijo Luis Gerardo a su paso por la alfombra roja.

Skincare llegó a salas norteamericanas en agosto pasado y aún no cuenta con fecha de salida en México. La del certamen es una función especial y representa el regreso del actor a la capital michoacana tras casi un sexenio, cuando presentó Bayoneta.

Es también la cuarta película del histrión en el país del norte, tras Misterio a bordo, al lado de Jennifer Aniston; Los Ángeles de Charlie, dirigida por la propia Banks, y Medios hermanos, la cual coprodujo. “(‘Skincare’) Es una carta de amor a Los Ángeles y una crítica muy interesante a cómo encontrar un balance con nuestros sueños. Este personaje es un mexicano que llega a LA a querer hacer su trabajo y por el hecho de ser mexicano, se le juzga de una manera distinta”, detalla.