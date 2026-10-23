Luis Gnecco le abre su casa a Borges

Jorge Luis Borges, el escritor, poeta y ensayista argentino fallecido hace cuatro décadas, vuelve a cobrar vida, pero ya viejo y ciego, en una película basada en las memorias de un improvisado compañero de viaje en 1971.

Es el actor chileno Luis Gnecco , el responsable de ponerse en la piel del autor de El Aleph y Ficciones, en una cinta titulada Borges & me presentada en el marco del Festival de Cine de Morelia y que espera encontrar distribuidor en México.

El filme dirigido por Marc Turtletaub tiene como raíz el libro de Jay Parini, profesor de literatura de la Universidad de Middlebury, quien se hizo cargo del literato por ciudades inglesas. No es el Borges, en ese momento, quizá masivo, dice Gnecco, sino más tranquilo, pero sin dejar de ser grandilocuente cuando se necesitaba.

Un personaje hecho a la medida

“Cuando me ofrecieron el papel me fasciné, pero después asumí la carga y dije: cómo lo hago (risas), debo leer su obra o cómo le hago, yo solo había leído lo básico en la escuela”, cuenta Gnecco. “Hay un gran problema en hacer personas a las que han visto y no sabía por dónde entrarle. Tenía mi departamento tapizado por fotos de él, quería que me hablara, lo veía con la maquilladora y de tanto ver imágenes encontré una inocente en donde está con su esposa ya mayor. Estaba ciego y ella no era muy agraciada, pero él estaba como si se hubiera casado con la princesa del cuento y eso ayudó mucho”, señala.

La película muestra a un Borges haciendo cosas para algunos raras, como degustando pasteles con hachís (producto de la cannabis) o cerveza, algo que algunos que lo conocieron, jamás hizo. “Le pregunté todo el tiempo al autor si era cierto lo que pasaba y él decía que sí, claro hay mucho de verdad y algo de ficción”, afirma.

En el elenco del filme están Alan Cumming, Freya Mavor y Peter Mullan.