El resurgimiento del cantante Luis Miguel es notable: hoy se muestra como un ídolo más sonriente y apasionado, y en mucho tiene que ver la estabilidad hallada junto a su actual pareja sentimental, Paloma Cuevas. Así lo considera el periodista español Javier León Herrera.

“Haber encontrado una pareja estable a su lado ha supuesto un grandísimo beneficio. Si alguien encuentra el amor y está bien emocionalmente, eso se refleja en su apariencia. Todo indica que están en un momento excelente, y espero que se mantenga así por mucho tiempo”, dice en entrevista.

Herrera es autor de las biografías oficiales del “Sol”: Luis Miguel: la historia; Oro de rey y Luis mi rey, libro que está reeditando junto con el periodista Juan Manuel Navarro, quien ha seguido su carrera. “Con Michelle (su hija), de quien estuvo alejado varios años, se ha reencontrado y ahora están viviendo un momento maravilloso”, comentó.

“Quizás el tiempo perdido en su momento, ahora lo está recuperando. He cubierto a Luis Miguel durante años, y nunca lo había visto tan entregado. No es que antes no estuviera comprometido, pero se nota una dedicación y entrega que no había mostrado antes”, señala Navarro.

Las novedades

El relanzamiento surge como respuesta a la biopic Luis Miguel: la serie, estrenada en la plataforma de entretenimiento de Netflix en 2018, la cual no solo reavivó el interés por la música del cantante mexicano, sino que también introdujo su legado a las nuevas generaciones.

El guión del drama protagonizado por el actor Diego Boneta está basado en la biografía de 1997 Luis mi rey, la cual llegó a vender más de 50 mil ejemplares a nivel mundial durante su lanzamiento. El texto ofrece una investigación y entrevistas con personas cercanas al artista, y desentraña los aspectos más íntimos y desconocidos de su vida, además de incluir algunas imágenes inéditas.

Tras la transmisión de la serie, que tuvo tres temporadas, Javier decidió reeditar y enriquecer su primera publicación, pues, aunque en los años de transmisión de la ficción salió al mercado Luis Miguel, la historia, muchos seguían pidiendo el texto original, furor que provocó que en sitios como Amazon se vendieran ejemplares usados en más de 3 mil 500 dólares.

Fue el 28 de junio pasado, y coincidiendo con el inicio de la gira de Luis Miguel en España, que el escritor lanzó la edición revisada de su obra. “El texto es, en esencia, el mismo de la edición original, lo que hemos hecho es mejorarlo un poquito, agregando una introducción que pone en contexto al lector, y hemos incluido imágenes y fotografías inéditas de la vida de Luis Miguel”, explica León Herrera.

La nueva portada también ofrece una curiosidad visual: una foto comparativa que muestra la sorprendente similitud entre Luis Miguel y su bisabuelo, “como dos gotas de agua”, dice Javier