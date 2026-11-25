Después de semanas de rumores y casi diez años de espera, Luis Miguel lanzará nueva música. La noticia fue dada a conocer a través de las redes de Spotify México, donde publicaron una imagen del cantante que bien podría ser la portada de su nuevo disco o sencillo.

El material fue acompañado con la fecha en la que esta producción llegará a la plataforma y, para sorpresa de sus fans, ocurrirá más pronto de lo que pensaban.

“Luis Miguel, 3 de diciembre”, se lee en el mensaje. La última vez que “El Sol” sacó un disco fue en 2017, cuando publicó ¡México por siempre! que incluía temas como “La fiesta del mariachi” y “Soy lo prohibido”.