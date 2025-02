El legado de Luis Miguel sigue creciendo. Tras un exitoso 2024, el cantante arrancó el 2025 con un logro más en su carrera: superar los 13 mil millones de reproducciones en Spotify, lo que lo posiciona como el artista latino más escuchado en streaming y el más exitoso de la historia.

La noticia fue dada a conocer hace un par de días en las redes sociales del famoso, donde no tardaron en parecer las felicitaciones y los mensajes de orgullo de sus fans. “Único e inigualable. Leyenda viviente”. “El rey”. “El mejor por los siglos de los siglos”. “El ícono más importante de la música”. “El número uno, indiscutible”. “Micky, ya saca disco”. “Es que no sabes lo que tú me haces sentir”. “El más grande”. “Nadie como tú”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero este no es el único reconocimiento que “El Sol” obtuvo dentro de la plataforma de música. Y es que ya forma parte del exclusivo grupo de los Most Streamed Legacy Soloists, lista que reúne a los solistas más escuchados de la historia y en la que se encuentran estrellas como Michael Jackson y Elton John.

Sin embargo, el impacto del intérprete de “La incondicional” no solo se mide en streaming. Su Tour 2023-2024 reunió a más de 3 millones de espectadores en los 190 conciertos que ofreció por América y Europa. Lo que también le valió un nuevo récord.

Micky se convirtió en el único artista de habla hispana en aparecer dentro del Top 5 de las giras más taquilleras del año, superando a grandes leyendas como la banda The Rolling Stones, Madonna, Bruce Springsteen y Metallica.

Por si fuera poco, la revista Billboard lo nombró como el cantante en español más taquillero de la historia y le otorgó el reconocimiento de la Gira Latina del Año. Con esto, Luis Miguel sigue demostrando que su música no tiene fecha de caducidad y es capaz de seguir conquistando los corazones del público a pesar del tiempo, lo que ya lo ha consolidado como una de las figuras más influyentes dentro la industria musical.