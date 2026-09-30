Luis Miguel da detalles de su gira 2027

El regreso de Luis Miguel a los escenarios ha causado gran revuelo entre los fans que ya cuentan los días para verlo, a pesar de que, hasta ahora, no hay una fecha oficial. Fue hace tan solo unos días cuando “El Sol” sorprendió al mundo entero al revelar que ya está preparando en su nueva gira, la cual llevará por nombre: Luis Miguel Tour 2027.

El anuncio, como suele suceder con todo lo relacionado con el cantante, fue muy discreto; con tan solo una imagen en redes sociales y la promesa de reencontrarse con su público, pronto. Pero sin fechas, recintos ni mayores explicaciones. Sin embargo, y ante la expectativa de los seguidores, se han dado a conocer nuevos detalles de esta gira, como que abarcará diferentes ciudades en diferentes continentes.

Información

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el equipo de “Micky” adelantó que volverán a trabajar con Fenix Entertainment, la misma empresa que hizo posible que, en 2023 (y 2024) el intérprete “La incondicional” ofreciera más de 100 conciertos.

Asimismo, adelantó que para esta ocasión planean un recorrido mucho más grande que incluye varias ciudades en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y “nuevos territorios internacionales”, pero no se especificaron cuáles. Sobre las y los recintos que Luis Miguel visitará, solo se explicó que se darán a conocer próximamente, y que la información oficial se difundirá exclusivamente a través de las redes sociales del artista y la empresa; desmintiendo así los falsos carteles que han circulado en redes sociales.

La gira de 2023-2024, que significó el regreso de “Luismi” a los shows en vivo, reunió a más de 3 millones de espectadores en un total de 20 países, convirtiéndolo en el artista mexicano más taquillero de la historia, logro que planea repetir.