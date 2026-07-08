Luis Miguel entra al Billions Club

El cantante, Luis Miguel, celebró el haber llegado a un billón de reproducciones en la plataforma musical Spotify con su canción “Ahora te puedes marchar”. Mediante una publicación en su perfil de la red social X, el artista mostró un video en donde, en la fachada de un edificio, se muestra un cartel con la leyenda “Billions Club. Luis Miguel. Ahora te puedes marchar”.

La canción, que originalmente se publicó en junio de 1987 como parte del álbum Soy como quiero ser, es considerada como una de las más icónicas del repertorio del intérprete nacido en Puerto Rico en 1970, además de ser la primera del repertorio del famoso en llegar a la categoría del Billions Club, donde también ya se encuentran otros mexicanos como Peso Pluma y Carín León, por nombrar algunos.

La canción

Originalmente compuesta por Mike Hawker e Ivor Raymonde, bajo el título “I only wanna be with you” (“Yo solamente quiero estar contigo”), la pieza fue posteriormente adaptada al español por Luis Gómez-Escolar, y posteriormente interpretada por Luis Miguel cuando este tenía solo 17 años, lo que lo convirtió en el cantante latino más joven en tener un Top Hit en la lista Billboard Hot Latin Tracks.