Luis Miguel está de regreso

Luis Miguel reapareció públicamente luego de que en semanas recientes surgieran versiones sobre una supuesta operación de corazón, procedimiento que el famoso nunca confirmó.

Supuestamente, Luismi se habría sometido a una intervención en Estados Unidos, y su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas lo habría acompañado en todo momento, la información salió a la luz a mediados de junio.

Después, el intérprete de “La chica del bikini azul” fue captado en México, por lo que se dijo que estaba en recuperación y que también había grabado una campaña publicitaria. El cantante volvió a los reflectores como parte de una campaña con motivo de los 100 años de Coca-Cola en México, una alianza que también marca el reencuentro del artista con una marca con la que colaboró hace 35 años.

Festejo

Bajo el concepto “Nuestra fórmula es siempre juntos”, la campaña busca celebrar los momentos, reuniones y recuerdos que han formado parte de la vida de millones de mexicanos durante un siglo. “Con Coca-Cola llevo 35 años de historia. Celebrar los 100 años de Coca-Cola en el país tiene un significado muy profundo para mí, una relación llena de música, recuerdos y momentos mágicos. Una historia con México que no se explica con palabras... se siente en el corazón”, declaró Luis Miguel.

La nueva colaboración retoma la relación del cantante con la marca, luego de que en 1991 protagonizara una de sus campañas más recordadas con el concepto “Vive la sensación”, que marcó a una generación.