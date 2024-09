Luis Miguel se casó con Paloma Cuevas

Luis Miguel y su novia Paloma Cuevas habrían dado el siguiente paso en su relación, la pareja estaría ya casada después de un enlace matrimonial demasiado discreto al que solo selectas personas habrían sido invitadas.

Entre ellas el empresario Rafael Herrerías, amigo del cantante, que asegura que fue invitado al enlace pero que no pudo asistir.

“Sí, claro (me invitaron a la boda)”, confirmó a la revista People durante un evento para líderes mexicanos; confesó que sí recibió la invitación, pero debido a la lejanía del evento le fue imposible estar presente.

“Sí (recibí la invitación), pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue más allá (de Marsella); no me acuerdo ahora, pero no fue en Lisboa”, explicó Herrerías, quien precisó que su madre se encontraba con él y le fue imposible. “Tenía a mi señora madre y no podía”.

Aunque la revista Caras señala que Herrerías se confundió con la boda de Michelle Salas, por lo que en realidad Luis Miguel no se ha casado, el empresario precisó que sí felicitó al “Sol”, a quien le está yendo muy bien con su gira musical, y descartó que los ahora esposos quieran convertirse en padres.

“No creo. Él ya tiene tres; así que ya no. Y ella tiene dos. Están muy contentos todos; no creo que sea necesario a estas edades”, mencionó despreocupado. Luis Miguel es papá de Michelle, fruto de su relación con Stephanie Salas, además de y Miguel y Daniel, hijos de Aracely Arámbula.

Sospechas

Luis Miguel desató fuertes sospechas de matrimonio el pasado fin de semana, cuando en Ciudad Juárez fue captado saliendo de un restaurante de comida japonesa, en cuando vio al tumulto saludándolo, él respondió de la misma manera, solo que un detalle llamó la atención.

Se retiró un anillo para después guardarlo en la bolsa de la gabardina; muchos pensaron que ese era un detalle interesante para especular que ya había llegado al altar con la diseñadora española Paloma, con quien lleva poco más de dos años de relación. Hace unos meses, Paloma dio de qué hablar por compartir en redes una foto de un vestido nupcial.