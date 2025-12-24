Luis Miguel se muestra más cálido

La Navidad es una época que muchos artistas suelen compartir con su familia y amigos, y para el cantante Luis Miguel no ha sido la excepción este 2025.

El famoso llegó discretamente a la ciudad de Santiago de Chile el pasado sábado, pero bastaron unos minutos para que su presencia se filtrara en redes sociales, donde mostró calidez y cercanía, especialmente con sus fans más pequeños.

Quienes han estado cerca de él aseguran que se le nota tranquilo, de buen humor y mucho más relajado. La Navidad ha sido para Luis Miguel un buen pretexto para desconectarse del ruido mediático y reconectar con lo simple: buena comida, charlas largas y un entorno cómodo y sin prisas.

Viaje de negociosy placer

Eso sí, el viaje a Chile no fue solo para descansar. Conforme pasaron las horas, trascendió que su visita tenía también un lado profesional: asuntos de negocios que el cantante mantiene en el país desde hace tiempo y que suele manejar con absoluta discreción.

Expresaron que “El Sol” llegó a Chile el sábado y se fue el día martes. Durante su estancia se reunió con un médico con el que tiene una clínica de células madre.

Un club de fans de Luismi no se hizo esperar y compartió un breve registro en el que se aprecia al cantante en el restaurante Rubaiyat, ubicado en Vitacura, Santiago.