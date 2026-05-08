Luis Miguel se sentía inseguro

El portal Un tiempo para recordar, de Facebook, compartió un extracto de una entrevista realizada en 1987 a Luis Miguel, publicada en la revista TVyNovelas, donde el cantante aseguraba que se sentía inseguro en México.

“Me es casi imposible frecuentar lugares públicos en México. No por las admiradoras, sino porque algunos muchachos de mi edad me miran con recelo, con una cara como diciendo: “¡Qué afortunado eres de tener lo que tienes, y yo no lo tengo!”. Y nunca falta el muchacho celoso que me agrede porque su chica me ve. Me duele que los hombres me envidien”, expresó Luis Miguel.

En otro apartado de la charla se lee cómo El Sol gustaba de tener amoríos tanto con chicas de su edad como con mujeres maduras. Según él, en lo único que se fijaba era en que la chica fuera muy “femenina”.

A sus 17 años, el ex de Aracely Arámbula negaba ser un representante del romanticismo (pese a que con el paso de los años nombró Romances a varios de sus discos).

“He tenido relaciones con mujeres mayores que yo, y ellas son las que me han conquistado. No tengo preferencia por algún tipo de mujer, simplemente me gusta la mujer que representa bien a su sexo. Pero me encantan las mujeres mayores”, comentaba.